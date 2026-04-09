Tony Boy il concerto a Padova è già sold out
Il concerto di Tony Boy a Padova è stato subito esaurito, segnando il tutto esaurito in poche ore. L’artista, dopo aver raggiunto la prima posizione nelle classifiche di vendita con il suo album “TRAUMA”, si prepara a esibirsi sui palchi dei più importanti festival italiani nel corso dell’estate. La partecipazione al tour estivo rappresenta una tappa fondamentale della promozione del suo ultimo lavoro discografico.
Dopo aver dominato le classifiche Top Album e Formati Fisici di FIMINIQ con l’album “TRAUMA”, Tony Boy è pronto a portare la sua energia sui palchi dei principali festival italiani durante tutta l’estate. In attesa della sua prima tournée nei palasport, che partirà il 13 maggio da Roma, il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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Il nuovo disco di Tony Boy Trauma sarà un album molto personale ed ecco perché sarà senza feat
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Il cartellone del Beat Festival 2026 si arricchisce con Antonio Hueber, in arte Tony Boy, giovane artista della scena rap e trap italiana. Classe '99, ha pubblicato album e singoli di successo come Umile, Nostalgia e UFORIA, molti certificati oro e platino. Dopo to - facebook.com facebook