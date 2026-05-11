Tony Hadley in concerto a Mola di Bari
Sabato 9 maggio si è concluso a Mola di Bari il tour primaverile di Tony Hadley, che ha riscosso un buon riscontro di pubblico. L’artista ha portato sul palco il suo repertorio, attirando numerosi spettatori. La serata si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e ha visto la partecipazione di appassionati provenienti da diverse zone. La performance si è conclusa con un’ampia ovazione da parte del pubblico presente.
Si è chiuso sabato 9 maggio, con grande successo e con il consueto affetto del pubblico italiano, il tour primaverile di Tony Hadley. Sulla scia dell’ottima accoglienza delle prime date del tour primaverile, l’artista annuncia ora il tour estivo, che lo vedrà protagonista sui palchi italiani e.🔗 Leggi su Baritoday.it
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