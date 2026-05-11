Tony Hadley in concerto a Mola di Bari

Sabato 9 maggio si è concluso a Mola di Bari il tour primaverile di Tony Hadley, che ha riscosso un buon riscontro di pubblico. L’artista ha portato sul palco il suo repertorio, attirando numerosi spettatori. La serata si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e ha visto la partecipazione di appassionati provenienti da diverse zone. La performance si è conclusa con un’ampia ovazione da parte del pubblico presente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui