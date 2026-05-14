Ascolti TV | Mercoledì 13 Maggio 2026 La finale di Coppa Italia domina 27.8% Rai1 ferma al 13.6% bene la Sciarelli 9.7%
Nella serata di mercoledì 13 maggio 2026, la finale di Coppa Italia ha ottenuto il 27,8% di share, diventando il programma più seguito. Rai1 ha registrato una quota del 13,6%, mentre il programma condotto da una giornalista ha raggiunto il 9,7%. La serata televisiva ha visto una forte presenza di pubblico per l’evento sportivo, con altri programmi di intrattenimento che hanno ottenuto risultati più modesti.
Nella serata di ieri, mercoledì 13 maggio 2026, su Rai1 Succede anche nelle migliori famiglie interessa 2.482.000 spettatori pari al 13.6% di share. Su Canale5 la finale di Coppa Italia – Lazio-Inter conquista 5.566.000 spettatori con uno share del 27.8%. Su Rai2 Mare Fuori 6 intrattiene 669.000 spettatori pari al 3.8%. Su Italia1 Il richiamo della foresta incolla davanti al video 1.133.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.551.000 spettatori (9.7%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 467.000 spettatori (3.7%). Su La7 Una Giornata Particolare in replica raggiunge 710.000 spettatori e il 4.1%. Su Tv8 gli Internazionali d’Italia ottengono 384.🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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?? Nek cantarà l’Inno di Mameli prima della Finale di Coppa Italia 2025/2026 tra #Lazio e #Inter, mercoledì 13 maggio allo stadio Olimpico di Roma dalle ore 21.00 (diretta su Canale 5) #AscoltiTv #LazioInter x.com
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