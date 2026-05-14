Ascolti TV | Mercoledì 13 Maggio 2026 La finale di Coppa Italia domina 27.8% Rai1 ferma al 13.6% bene la Sciarelli 9.7%

Da davidemaggio.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di mercoledì 13 maggio 2026, la finale di Coppa Italia ha ottenuto il 27,8% di share, diventando il programma più seguito. Rai1 ha registrato una quota del 13,6%, mentre il programma condotto da una giornalista ha raggiunto il 9,7%. La serata televisiva ha visto una forte presenza di pubblico per l’evento sportivo, con altri programmi di intrattenimento che hanno ottenuto risultati più modesti.

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Nella serata di ieri, mercoledì 13 maggio 2026, su Rai1 Succede anche nelle migliori famiglie interessa 2.482.000 spettatori pari al 13.6% di share. Su Canale5 la finale di  Coppa Italia – Lazio-Inter conquista 5.566.000 spettatori con uno share del 27.8%. Su Rai2 Mare Fuori 6 intrattiene 669.000 spettatori pari al 3.8%. Su Italia1 Il richiamo della foresta  incolla davanti al video 1.133.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Chi l’ha Visto?  segna 1.551.000 spettatori (9.7%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 467.000 spettatori (3.7%). Su La7 Una Giornata Particolare in replica raggiunge 710.000 spettatori e il 4.1%. Su Tv8 gli Internazionali d’Italia ottengono 384.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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