Ascolti TV | Mercoledì 13 Maggio 2026 La finale di Coppa Italia domina 27.8% Rai1 ferma al 13.6% bene la Sciarelli 9.7%

Nella serata di mercoledì 13 maggio 2026, la finale di Coppa Italia ha ottenuto il 27,8% di share, diventando il programma più seguito. Rai1 ha registrato una quota del 13,6%, mentre il programma condotto da una giornalista ha raggiunto il 9,7%. La serata televisiva ha visto una forte presenza di pubblico per l’evento sportivo, con altri programmi di intrattenimento che hanno ottenuto risultati più modesti.

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