Toni Nadal, noto per aver allenato e seguito Rafael Nadal, ha commentato il rendimento di Jannik Sinner durante una trasmissione radiofonica in Spagna. Ha affermato che quando l’avversario di Sinner non partecipa, le possibilità di vittoria aumentano, e ha commentato che, pur non essendo brillante come Carlos Alcaraz, il giocatore italiano mostra comunque segnali positivi. La stagione 2026 di Sinner sta registrando numeri importanti, con diversi record raggiunti finora.

Toni Nadal, lo storico allenatore e mentore di Rafael Nadal, è intervenuto a “Radioestadio”, popolare trasmissione radiofonica iberica, dove ha parlato del grandissimo momento di Jannik Sinner, che sta ottenendo in questo 2026 record su record. Toni però oltre a fare i complimenti al tennista azzurro, ha lanciato anche alcune frecciatine non poco velate. Di . L'articolo Sinner, Toni Nadal: “Quando non partecipa il tuo avversario sei contento e aumentano le possibilità di vittorie. Non è brillante come Carlos, ma è.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Alcaraz-Nadal, streaming gratis LIVE e diretta TV in chiaro? Dove vedere Masters 1000 Madrid. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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