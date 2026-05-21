Rifiuti a Livorno | Perini denuncia il debito di Retiambiente

A Livorno, il rappresentante di un’associazione di categoria ha presentato una denuncia riguardo al debito accumulato da Retiambiente, la società incaricata della gestione dei rifiuti. La questione si concentra sull’aumento della TARI, che risulta essere cresciuta del 10% in un anno, nonostante i bilanci risultino in attivo. Inoltre, si evidenzia come il debito complessivo di Retiambiente sia aumentato del 33% nello stesso periodo. Sono state sollevate domande sulla coerenza tra le cifre e le politiche di gestione.

? Domande chiave Perché la TARI è aumentata del 10% nonostante i bilanci in attivo?. Come può il debito di Retiambiente essere cresciuto del 33% in un anno?. Cosa è successo ai 3,1 milioni di euro spariti dalla liquidità di Aamps?. Chi pagherà i debiti accumulati dopo la chiusura del termovalorizzatore?.? In Breve Debito Retiambiente salito dal 78 al 103,7 milioni di euro in un anno.. TARI livornese aumentata mediamente di 84 euro con balzo annuo vicino al 10%.. Crediti Aamps verso Retiambiente passati da 5,25 milioni a 11,1 milioni nel 2025.. Liquidità Aamps crollata da 3,75 milioni di euro nel 2023 a 625 mila nel 2025.. Il consigliere comunale Alessandro Perini ha presentato un’interpellanza a Livorno per denunciare lo stato economico del sistema rifiuti, evidenziando un forte squilibrio tra i conti di Aamps e il debito di Retiambiente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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