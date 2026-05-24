Tiroide e alimentazione | falsi miti integratori e celiachia in un incontro online con gli esperti di Auxologico

Durante un incontro online con gli esperti di Auxologico sono stati chiariti alcuni aspetti sulla tiroide. È stato spiegato che il suo funzionamento influisce su stanchezza, pressione, colesterolo e peso. Sono stati smentiti alcuni miti sull’alimentazione e sui farmaci integratori. È stato inoltre affrontato il tema della celiachia, senza fare riferimenti a casi specifici o nomi.

Il funzionamento della tiroide influisce direttamente sul benessere dell'intero organismo, regolando processi che se alterati possono causare stanchezza, aumento della pressione, colesterolo alto e variazioni di peso. Per fare chiarezza sul legame tra questa ghiandola e l'alimentazione. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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