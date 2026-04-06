Il mercato delle vendite online di beni usati e artigianato digitale sta vivendo una fase di trasformazione, con nuove regole e chiarimenti richiesti dall’Unione Europea. La questione della dichiarazione fiscale dei redditi derivanti da piattaforme come Vinted, eBay e altre è al centro di un dibattito che coinvolge distinzioni, rischi e credenze diffuse. Le normative si stanno evolvendo per affrontare queste nuove modalità di commercio digitale.

Il mercato dell’ usato e dell’ artigianato digitale sta attraversando una metamorfosi senza precedenti, spinta da una richiesta di maggiore trasparenza che arriva direttamente da Bruxelles. Per i contribuenti italiani, la gestione delle vendite online nella dichiarazione dei redditi non sarà più una semplice formalità, ma il banco di prova di una nuova stagione di controlli incrociati. La direttiva europea DAC7, infatti, ha reso più sfumati i confini tra il “commercio per gioco” e l’attività professionale, trasformando piattaforme nate per la condivisione in veri e propri presidi fiscali. La fine dell’anonimato digitale. Fino a pochi anni fa, vendere la propria collezione di fumetti o i vestiti che non entravano più nell’armadio era un’operazione che sfuggiva ai radar dell’erario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Vinted, eBay & company: i redditi dalle vendite online vanno dichiarati al fisco? Dipende: distinzioni, rischi e falsi miti

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Tasse, le vendite su Vinted ed eBay vanno in dichiarazione dei redditi? Cosa dice la leggePer capire come muoversi bisogna innanzitutto conoscere la direttiva Dac7 (direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021), recepita in Italia con il decreto legislativo n. 32 del 1° marzo ... tg24.sky.it