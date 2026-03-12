La Asl di Grosseto ha organizzato vari incontri con gli esperti per affrontare l’aumento dei disturbi dell’alimentazione. Le iniziative sono state programmate anche quest’anno e coinvolgono professionisti nel settore sanitario. L’obiettivo è sensibilizzare e informare la popolazione sui problemi emergenti legati a queste condizioni e fornire supporto alle persone interessate. Le attività si svolgono in diverse date e sedi della zona.

Grosseto, 12 marzo 2026 – Anche per il 2026, sono numerose le iniziative della Asl in occasione della Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla per sensibilizzare la popolazione sul delicato tema dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, ponendo l’attenzione sulle strategie di prevenzione, diagnosi e cura. I disturbi del comportamento alimentare sono problematiche altamente complesse, la cui diffusione risulta in aumento. Maggiormente interessati risultano i giovani e le donne, ma si sta registrando un incremento anche nella popolazione maschile. I dati mostrano inoltre un preoccupante aumento dei casi con età di esordio sintomatologico estremamente precoce. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incontri con gli esperti della Asl. Disturbi dell’alimentazione in aumento

