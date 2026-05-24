Un tifoso è stato ferito negli scontri tra gruppi di ultras e si trova in condizioni di massima gravità. La partita è stata rinviata di un’ora rispetto all’orario originale. I supporter della Juventus hanno lasciato lo stadio di Torino, dove si svolgono le gare. Quattro delle cinque partite in programma questa sera sono iniziate con sette minuti di ritardo, tra cui quelle decisive per l’accesso alla Champions League.

Torino, 24 maggio 2026 – Con sette minuti di ritardo sono cominciate quattro delle cinque partite in programma stasera per la serie A decisive per la qualificazione Champions. A Torino, le squadre dopo diversi minuti sono entrati in campo per il riscaldamento. I tifosi della Juve allo stadio chiedevano di non giocare per gli incidenti tra ultras nel pomeriggio. Un tifoso è stato infatti trasportato dai sanitari in codice rosso per un trauma cranico all'ospedale Mauriziano, poi al Cto. L'uomo, 45 anni, sarebbe rimasto coinvolto negli disordini scoppiati questo pomeriggio tra ultras della Juventus e del Torino prima del derby. Il tifoso, che sarebbe juventino, è stato soccorso dal 118 di Azienda Zero ed è stato sottoposto a un intervento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tifoso ferito negli scontri fra ultras. E’ in codice rosso. La partita si gioca con un’ora di ritardo. I supporter della Juve lasciano lo stadio del Torino

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Tifoso ferito negli scontri fra ultras. E’ in codice rosso. Partita sospesa. I tifosi chiedono di non giocareUn tifoso è rimasto gravemente ferito durante gli scontri tra ultras, ora in codice rosso.

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