Torino Juve LIVE | tifoso bianconero in codice rosso all’ospedale tunnel vuoto I tifosi della Juventus chiedono di non giocare la sfida

Un tifoso bianconero è stato trasportato in codice rosso in ospedale dopo un incidente nel tunnel dello stadio. La partita tra Juventus e un avversario si svolge con le tribune vuote, mentre i supporter della squadra chiedono di non disputare la sfida. La cronaca della 38ª giornata di Serie A 202526 include moviola, tabellino e risultato, ma i tifosi sono ancora in attesa di decisioni ufficiali sulla disputa dell’incontro.

di Andrea Bargione Torino Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Olimpico Grande Torino) – Gli ultimi disperati 90 minuti per agguantare un posto in Champions League. La Juventus di Spalletti sa di avere l’obbligo di vincere il derby col Torino e sperare in un contemporaneo passo falso di almeno due tra Milan, Roma e Como. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Torino Juve 0-0: sintesi e moviola. 20:50 – I tifosi della Juve in coro: ‘Sospendete la partita” 20:45 Tifoso bianconero in codice rosso all’ospedale, tunnel vuoto. I tifosi della Juventus chiedono di non giocare la sfida 20:35 – Lungo confronto dei tifosi della curva con il capitano Locatelli: tifoso Juventus in condizioni gravi dopo scontri nel pomeriggio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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SONO FURIOSO! SONO USCITO COMPLETAMENTE DI CAPOCCIA! Juventus Lazio 2-2

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