Tifoso ferito ricoverato in codice rosso dopo gli scontri tra ultras di Torino e Juventus | si chiede alle squadre di non giocare

Notizia in breve

Un tifoso è stato ferito e trasportato in codice rosso dopo gli scontri tra ultras delle due squadre, Torino e Juventus, avvenuti poco prima dell'inizio del derby. La partita è stata sospesa e si chiede alle società di non disputarla. Gli incidenti hanno coinvolto gruppi di supporter e sono avvenuti vicino allo stadio, provocando interventi delle forze dell'ordine. Nessun dettaglio sulle cause specifiche degli scontri è stato comunicato.