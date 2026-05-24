Tifoso ferito ricoverato in codice rosso dopo gli scontri tra ultras di Torino e Juventus | si chiede alle squadre di non giocare

Da today.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un tifoso è stato ferito e trasportato in codice rosso dopo gli scontri tra ultras delle due squadre, Torino e Juventus, avvenuti poco prima dell'inizio del derby. La partita è stata sospesa e si chiede alle società di non disputarla. Gli incidenti hanno coinvolto gruppi di supporter e sono avvenuti vicino allo stadio, provocando interventi delle forze dell'ordine. Nessun dettaglio sulle cause specifiche degli scontri è stato comunicato.

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L'ultima giornata del campionato di Serie A viene rovinata da gravi incidenti che si sono verificati a ridosso del fischio d'inizio del derby della Mole tra Torino e Juventus. Un tifoso di 45 anni si trova rivoerato in condizioni critiche dopo essere stato ferito nei violenti scontri tra gli. 🔗 Leggi su Today.it

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