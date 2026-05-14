Terminal List 2 Prime Video svela la data di uscita

A quattro anni dalla prima stagione, e a un anno dallo spin-off Lupo Nero, Prime ha svelato la data di uscita di Terminal List 2, seconda stagione della serie tv thriller basata sui romanzi di Jack Carr e con protagonista Chris Pratt, che avevamo eletto tra le serie tv più belle uscite su Prime.🔗 Leggi su Today.it

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Annunciata finalmente la data di uscita della stagione 2 di #TerminalList. Fissato anche il debutto di Ride or Die, comedy d'azione con Octavia Spencer e Hannah Waddingham. Al link i dettagli: x.com

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