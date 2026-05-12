Dopo il successo globale della prima stagione, James Reece si prepara a tornare sul campo. Durante la presentazione Upfront di Amazon a New York (via Deadline), la star e produttore esecutivo Chris Pratt ha ufficialmente annunciato che la seconda stagione di The Terminal List debutterà su Prime Video il prossimo 21 ottobre. Un annuncio molto atteso dai fan del revenge thriller psicologico, che si prepara a cambiare marcia diventando un vero e proprio spy-thriller su scala mondiale. The Terminal List 2 debutterà il 21 ottobre 2026 e sarà basata sul romanzo “True Believer” di Jack Carr. Pratt ha descritto questa nuova stagione come “più grande, intensa e ambiziosa” rispetto al capitolo d’esordio.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - The Terminal List 2, James Reece è pronto al ritorno: Chris Pratt annuncia la data d’uscita e i primi dettagli

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