come jon favreau ha trasformato martin scorsese nello chef alieno di un film di star wars e altre chicche su the mandalorian and grogu

Notizia in breve

Un video mostra come Jon Favreau abbia trasformato Martin Scorsese in uno chef alieno per un film di Star Wars. La scena è stata condivisa online e ha attirato l’attenzione degli appassionati. Favreau ha diretto e scritto molte delle ultime stagioni di The Mandalorian, contribuendo a plasmare l’universo narrativo. La serie ha introdotto anche Grogu, noto anche come Baby Yoda, diventando un elemento centrale del franchise.