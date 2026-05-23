Come Jon Favreau ha trasformato Martin Scorsese nello chef alieno di un film di Star Wars e altre chicche su The Mandalorian and Grogu

Da gqitalia.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un video mostra come Jon Favreau abbia trasformato Martin Scorsese in uno chef alieno per un film di Star Wars. La scena è stata condivisa online e ha attirato l’attenzione degli appassionati. Favreau ha diretto e scritto molte delle ultime stagioni di The Mandalorian, contribuendo a plasmare l’universo narrativo. La serie ha introdotto anche Grogu, noto anche come Baby Yoda, diventando un elemento centrale del franchise.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Quando si parla di saghe molto importanti, capaci di dominare il botteghino, poche figure si sono rivelate importanti come quella di Jon Favreau, specie negli ultimi anni. Tanto per cominciare, si tratta del regista del primo Iron Man, quello del 2008, e anche i suoi sequel, meno convincenti, ma comunque responsabili della nascita del successo dei cinecomic e dei vari blockbuster della Marvel. Si è cimentato anche dall'altro lato della cinepresa, nel ruolo dello stressatissimo e sempre indispensabile Happy Hogan, braccio di Tony Stark. Come se non bastasse, è anche uno dei pilastri della fortunatissima serie The Mandalorian, assieme a Dave Filoni, anche in qualità di produttore esecutivo dei vari spin-off. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

come jon favreau ha trasformato martin scorsese nello chef alieno di un film di star wars e altre chicche su the mandalorian and grogu
© Gqitalia.it - Come Jon Favreau ha trasformato Martin Scorsese nello chef alieno di un film di Star Wars, e altre chicche su The Mandalorian and Grogu
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Star Wars: The Mandalorian And Grogu (2026) arvostelu

Video Star Wars: The Mandalorian And Grogu (2026) arvostelu

Sullo stesso argomento

The Mandalorian and Grogu, Jon Favreau riporta Star Wars al cinema: «È una storia di speranza. C'è un mondo pericoloso, ma con la perseveranza lo puoi sconfiggere»»Jon Favreau ha diretto il primo film di Star Wars a uscire al cinema da prima della pandemia (arriverà in sala il 21 maggio).

Leggi anche: Star Wars: The Mandalorian and Grogu, 10 curiosità sul film

come jon favreau come jon favreau haThe Mandalorian and Grogu: Jon Favreau rivela nuovi dettagli sui protagonisti dell’ultimo Star WarsGli affezionati della serie televisiva The Mandalorian e i patiti della saga di Star Wars possono tornare a gioire con l’uscita del film Star Wars: The Mandalorian and Grogu, finalmente disponibil ... unionesarda.it

come jon favreau come jon favreau haThe Mandalorian and Grogu: intervista al regista Jon FavreauScopri cosa ha raccontato il regista Jon Favreau del film The Mandalorian and Grogu, nuovo capitolo di Star Wars dal 20 maggio al cinema. cinefilos.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web