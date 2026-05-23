Come Jon Favreau ha trasformato Martin Scorsese nello chef alieno di un film di Star Wars e altre chicche su The Mandalorian and Grogu
Un video mostra come Jon Favreau abbia trasformato Martin Scorsese in uno chef alieno per un film di Star Wars. La scena è stata condivisa online e ha attirato l’attenzione degli appassionati. Favreau ha diretto e scritto molte delle ultime stagioni di The Mandalorian, contribuendo a plasmare l’universo narrativo. La serie ha introdotto anche Grogu, noto anche come Baby Yoda, diventando un elemento centrale del franchise.
Quando si parla di saghe molto importanti, capaci di dominare il botteghino, poche figure si sono rivelate importanti come quella di Jon Favreau, specie negli ultimi anni. Tanto per cominciare, si tratta del regista del primo Iron Man, quello del 2008, e anche i suoi sequel, meno convincenti, ma comunque responsabili della nascita del successo dei cinecomic e dei vari blockbuster della Marvel. Si è cimentato anche dall'altro lato della cinepresa, nel ruolo dello stressatissimo e sempre indispensabile Happy Hogan, braccio di Tony Stark. Come se non bastasse, è anche uno dei pilastri della fortunatissima serie The Mandalorian, assieme a Dave Filoni, anche in qualità di produttore esecutivo dei vari spin-off. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Star Wars: The Mandalorian And Grogu (2026) arvostelu
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