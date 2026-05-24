Paola Caruso ha deciso di lasciare la stanza con una compagna dopo una discussione, affermando: “Con lei non ci sto”. All’interno del castello si sono riacutizzate le tensioni nate anni fa tra Caruso e Mila Suarez, portando a un clima di confronto immediato. Nonostante i tentativi di creare un clima disteso, i contrasti tra le due sono rimasti evidenti, e le tensioni sono sfociate in un allontanamento.

Nel castello riaffiora una rivalità nata anni fa: tensione immediata tra Paola Caruso e Mila Suarez. Dentro The 50 non sono bastati giochi e strategie per accendere il clima. Tra le dinamiche che stanno facendo più discutere nelle prime puntate del reality di Prime Video c’è il ritorno della tensione tra Paola Caruso e Mila Suarez. Le due si sono ritrovate nello stesso gruppo e soprattutto nella stessa camerata del castello. Una situazione che Paola Caruso non avrebbe accolto bene fin dal primo momento. Appena scoperto di dover condividere gli spazi con Mila, la showgirl si è lasciata andare a un duro sfogo davanti alle telecamere, sostenendo di non voler convivere con una persona con cui esistono vecchie tensioni mai superate. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - The 50, Paola Caruso scopre con chi deve dormire e perde la pazienza: ‘Con lei non ci sto’

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