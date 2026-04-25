Nella puntata del 24 aprile del Grande Fratello Vip, Paola Caruso è tornata nella casa dopo alcuni giorni passati nel monolocale. Durante la diretta, si è lasciata andare a frasi forti rivolgendo pesanti critiche a alcuni partecipanti, definendoli “infami, viscidi e bastardi”. La sua reazione ha attirato l’attenzione dei presenti e del pubblico, contribuendo a mantenere alta l’attenzione sulla trasmissione.

Il Grande Fratello Vip continua a tenere alta l'attenzione del pubblico italiano. La diretta di ieri 24 aprile ha visto Paola Caruso rientrare nella casa dopo aver passato dei giorni confinata nel monolocale. Il ritorno della Bonas di Avanti un altro sta già facendo discutere. La donna si è resa protagonista di uno sfogo choc nel cuore della notte che sta indignando il pubblico. In particolare, Paola Caruso ha dimostrato di avercela con tre concorrenti del Grande Fratello Vip. La donna ha riservato insulti choc a Francesca Manzini, Antonella Elia e Raul Dimitras. Sull'imitatrice di Striscia La Notizia, il volto tv ha dichiarato: "è una sc*ma.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, Paola Caruso perde la testa: “Infami, viscidi e bast*rdi”, con chi ce l’ha

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