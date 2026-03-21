Durante la diretta del Grande Fratello 2024, Helena Prestes ha fatto una dichiarazione esplicita che ha sorpreso tutti, imbarazzando Javier Martinez. I due concorrenti, molto seguiti dal pubblico, sono noti per aver iniziato una relazione all’interno della casa. La loro storia, iniziata durante il reality, continua ancora oggi, attirando l’attenzione di telespettatori e media.

Helena Prestes e Javier Martinez sono stati tra i concorrenti più amati del Grande Fratello 2024. Grazie al reality show, i due si sono conosciuti ed hanno iniziato una storia d'amore che dura ancora oggi. Proprio la coppia è tornata a far parlare di sé per una diretta avviata su Tiktok. Tutto è iniziato quando la modella influencer ha avviato una live nel suo profilo social, dov'è entrato anche il suo compagno. In questa circostanza, gli Helevier sono apparsi molto felici e innamorati mentre si scambiavano dediche d'amore. A tal proposito, Helena Prestes ha imbarazzato Javier Martinez per una dichiarazione hot. La modella di San Paolo ha dichiarato le seguenti parole: "Dico la verità? Ti voglio mordere, ti voglio prendere, ti voglio spingere contro la parete e ti bacio". 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes imbarazza Javier Martinez: dichiarazione hot in diretta

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HELENA PRESTES e JAVIER MARTINEZ scelgono sneakers e magliette in diretta video

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