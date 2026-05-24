Terza categoria - Gironi A e B | finali play-off San Vito e Atletico Marginone promossi

San Vito e Atletico Marginone hanno conquistato la promozione in Seconda Categoria dopo aver vinto le finali play-off nei gironi A e B della Terza Categoria. I due club si sono imposti nelle rispettive finali, completando così il quadro dei verdetti finali in questa fase. La promozione permette alle squadre di salire di categoria e di affrontare nuove sfide nella stagione successiva. I risultati sono stati ufficializzati al termine delle partite decisive, che hanno concluso il percorso della stagione nei rispettivi gironi.

Emessi i verdetti finali che mancavano in Terza categoria. San Vito ed Atletico Marginone raggiungono Morianese e Pappiana in Seconda Categoria. Nel girone "A" iI San Vito, che era arrivato secondo dietro la Morianese, ha vinto 3-0 la finale play-off contro l’Atletico Peñarol. La firma sul match la mettono Zani, Andreini e Silvani, che chiudono i conti. All’Atletico Peñarol rimane il merito, alla prima stagione in Terza categoria, di aver fatto un ottimo campionato, piazzandosi al quarto posto. Nel girone "B" l’ Altetico Marginone, allenato dall’ex bomber rossonero Tony Carruezzo, dopo aver dominato gran parte del torneo, nella fase finale si era proprio fatto sorpassare dalla vincitrice Pappiana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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