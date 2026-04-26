Terza categoria - Gironi A e B | risultati gol e classifiche Morianese frena SVito più vicino E crolla l’Atletico Marginone

Girone "A": Sporting Vagli - Villetta 3-2 (Biggi, Trombi, Rocchiccioli, doppietta di Bravi), San Vito - Calcistica Popolare Trebesto 2-1 (doppietta di Puccetti e gol di Sanneh), Barga - Morianese 0-0, Coreglia - Giesse Barga 0-2 (doppietta di Bonini), Ligacutiglianese - Atletico Peñarol 1-1 (Coppi, Santi), Pescaglia - Farneta 2-1 (Canozzi, Cristofani, Betti); posticipi: lunedì, alle ore 20.30, Spianate - Lammari e, alle ore 21, Badia Pozzeveri - Casciana Poggio. Classifica: Morianese 64; San Vito 61; Calcistica Popolare Trebesto 55; Atletico Peñarol 51; Villetta 50; Barga 45; Lammari * 39; Spianate *, Giesse Barga 38; Badia Pozzeveri * 34; Casciana Poggio * 33; Coreglia 31; Ligacutiglianese 18; Farneta 15; Sporting Vagli 15.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Terza categoria - Gironi "A» e "B»: risultati, gol e classifiche. Morianese frena, S.Vito più vicino. E crolla l’Atletico Marginone

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Panoramica sull’argomento

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Terza Categoria, sorprese a 180? dal termine: big match al San Vito sulla Trebesto, pari MorianeseI biancoverdi tornano a -3 dal primo posto. Rivoluzione nel girone B Pappiana e Villa Basilica sorpassano l'Atletico Marginone ... luccaindiretta.it

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HIGHLIGHTS TERZA CATEGORIA LUCCA (GIRONE B) SPORTING FORTE DEI MARMI-ATLETICO MARGINONE 1-1 - facebook.com facebook