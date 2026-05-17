Terza categoria - Gironi A e B | play-off Atletico Peñarol in finale Villa battuto dal Lido

Nelle semifinali dei play-off di Terza categoria, si sono verificati due risultati sorprendenti. L’Atletico Peñarol si è qualificato per la finale, mentre il Villa è stato eliminato dal Lido. Le gare si sono svolte ieri e hanno portato a questa svolta inattesa, dopo che le due squadre considerate principali erano state date come favoriti. La partita tra Villa e Lido si è conclusa con la vittoria della formazione ospite, mentre l’altra semifinale ha visto il successo dell’Atletico Peñarol.

Colpo di scena in Terza categoria, nelle semifinali dei play-off giocate ieri: eliminate le due favorite. Nel girone "A" l’ Atletico Peñarol espugna 3-2 il campo della Calcistica Popolare Trebesto. Il match inizia con l’autogol di Ghafouri ed il raddoppio dei padroni di casa con Alessandro Consani. Per gli ospiti pareggiano Spinu e Bucsa. Il gol della vittoria lo realizza Bechelli nel secondo tempo. Un bel match, ricco di emozioni e ben giocato da entrambe le squadre che, alla fine, ha visto la squadra giallonera ribaltare la sfida ed aggiudicarsi la semifinale. Adesso l’Atletico Peñarol affronterà il San Vito che era arrivato secondo e, grazie alla "forbice", era già in finale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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