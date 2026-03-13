Una rapina si è verificata in una villa di Pieve di Soligo, dove tre uomini armati di coltelli e pistole hanno preso in ostaggio la famiglia del dentista. Durante l'assalto, i rapinatori hanno minacciato i presenti, tra cui due minori, e sono riusciti a portare via circa 20 mila euro. L'episodio si è concluso con la fuga dei tre aggressori.

PIEVE DI SOLIGO «Erano balordi, drogati e violenti. Chiedevano della cassaforte puntando coltelli e pistole su mia moglie, mio figlio e mia figlia minorenne. Abbiamo detto che potevano prendersi tutti i soldi, ma non è bastato. Così ho reagito. È stato istinto di sopravvivenza. Alla fine c'era sangue dappertutto. Mi hanno rotto il naso e ho passato la notte al pronto soccorso». Alessandro Bubola, noto dentista titolare dello studio di via Zanzotto, è ancora provato dalla colluttazione che ha avuto il giorno prima con il rapinatore 18enne che ha aggredito e minacciato la sua famiglia con altri due complici. Mercoledì sera ha assaltato la sua villa al civico 17 di via Luigi Pederiva, riuscendo a portarsi via 20mila euro e vari gioielli. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Rapina nella villa del dentista Bubola, tre rapinatori tengono in ostaggio la famiglia e fuggono con 20mila euro: «Coltelli e pistole contro i miei figli»

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