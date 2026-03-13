Castellammare colpo nella notte a una gioielleria | ladri via con bottino da 300mila euro

Nella notte, una banda di ladri ha preso di mira una gioielleria nel rione Annunziatella di Castellammare di Stabia. I malviventi sono entrati nel negozio e hanno trafugato preziosi per circa 300mila euro. L’episodio si è verificato senza che ci fossero testimoni presenti o interventi delle forze dell’ordine sul luogo. La questione resta sotto indagine.

Il colpo è avvenuto intorno alle tre del mattino tra l’11 e il 12 marzo. Le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza del negozio mostrano tre uomini con il volto coperto mentre tentano di forzare l’ingresso dell’attività commerciale utilizzando un pesante palo di legno per colpire la porta. Dopo circa due minuti di tentativi, il vetro blindato dell’ingresso ha ceduto: inizialmente si è infranto nel punto colpito, per poi crollare completamente al suolo, permettendo ai malviventi di entrare all’interno della gioielleria. Una volta dentro, i tre – con torce fissate sulla testa – hanno iniziato a raccogliere i preziosi esposti nelle vetrine, riponendoli rapidamente in grandi contenitori di plastica portati con loro. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Castellammare, colpo nella notte a una gioielleria: ladri via con bottino da 300mila euro Articoli correlati Leggi anche: Furto in una gioielleria a Ravenna: i ladri portano via oro, diamanti e contanti. Bottino da 300mila euro Leggi anche: Policoro: furto con scasso in gioielleria, bottino sessantamila euro Nella notte Sfondano vetrina della gioielleria: bottino da 300mila euro Tutti gli aggiornamenti su Castellammare colpo nella notte a una... Temi più discussi: Castellammare, colpo nella notte ad una gioielleria: bottino da 300mila euro; Assalto al corriere con 1.700 iPhone e 145 Apple Watch. Valore: 2,5 milioni. Quattro arresti tra Castellammare e Napoli; Castellammare, raid nella notte: svaligiata gioielleria. Ladri in fuga; Rapina da 2,5 milioni a corriere Apple a Castellammare, 4 arresti. Castellammare, raid nella notte: svaligiata gioielleria. Ladri in fugaFurto nella notte alla periferia di Castellammare di Stabia. Una gioielleria situata nel quartiere dell’Annunziatella è stata svaligiata da una banda di ladri che ha portato via gioielli e articoli ... lostrillone.tv Sfondano vetrina della gioielleria: bottino da 300mila euroColpo nella notte al rione Annunziatella a Castellammare, ladri sfondano l’ingresso di una gioielleria e portano via refurtiva per un valore di 300mila euro. É successo alle tre ... ilmattino.it Incidente in via Acton a Castellammare di Stabia, auto si rovescia su un fianco. Traffico in tilt verso i cantieri - facebook.com facebook