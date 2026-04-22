Lieve scossa di terremoto nel genovesato

Stamattina nel genovesato si è verificata una lieve scossa di terremoto. La scossa è stata registrata a circa un chilometro da Rossiglione, in Valle Stura. Non sono stati segnalati danni o feriti. Le autorità stanno monitorando la situazione e hanno attivato i controlli nelle zone interessate. La scossa ha avuto una durata breve e un'intensità bassa, secondo le prime rilevazioni.

stamattina. È stata registrata a circa un chilometro da Rossiglione, in Valle Stura. Terremoto 22 aprile, epicentro e localizzazioneL'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha rilevato la scossa di terremoto alle ore 6:46 di mercoledì 22.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Lieve scossa di terremoto avvertita nel Salernitano Leggi anche: Lieve scossa di terremoto nel Parmense: epicentro a Langhirano Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Lieve scossa di terremoto nel genovesato; Lieve scossa di terremoto a Portomaggiore; Ancora una scossa di terremoto nel Ferrarese: la mappa con l'epicentro del sisma; Lieve scossa di terremoto a Ricigliano. Magnitudo 2.3. Torna a tremare la terra: scossa di terremoto ieri sera, paura e gente in stradaUna scossa di terremoto a Eboli è stata registrata ieri sera a grande profondità. Il sisma, avvertito solo debolmente, non ha causato danni ed è stato confermato dall’INGV. notizie.it Scossa di terremoto nel Salernitano: epicentro vicino a EboliUna lieve scossa di terremoto è stata registrata nella serata di lunedì 20 aprile nel territorio del Salernitano, con epicentro a pochi chilometri da Eboli. Il sisma è stato rilevato dall'Istituto Naz ... ilvescovado.it Una lieve scossa di terremoto è stata registrata nella serata di lunedì 20 aprile nel territorio del Salernitano, con epicentro a pochi chilometri da Eboli. Il sisma è stato rilevato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) alle 20:47, con una magnitu - facebook.com facebook