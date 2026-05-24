Scossa di terremoto oggi nel Lazio trema la terra in provincia di Latina | epicentro a Priverno magnitudo di 2

Una scossa di terremoto con magnitudo 2 si è verificata questa mattina nella provincia di Latina, con epicentro a Priverno. La terra ha tremato nella zona senza segnalazioni di danni o feriti.

Una scossa di terremoto si è verificata nella mattina di oggi nella provincia pontina con epicentro a Priverno e magnitudo 2. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Terremoto nel Mar Ionio avvertito in Puglia, epicentro e magnitudo (6 marzo 2026)

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Terremoto, scossa di magnitudo 5.5. La terra trema nel cuore del Paese

Scossa di terremoto oggi nel Reatino: epicentro a Cittareale, magnitudo di 2.1Oggi nel pomeriggio si è registrata una scossa di terremoto nel Reatino, con epicentro situato a Cittareale.

Temi più discussi: Terremoto Campi Flegrei oggi: la scossa 4.4 e i dati INGV; Terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 4.4 avvertita a Napoli: nuovo sciame sismico; Terremoto oggi Campi Flegrei, scossa a Bacoli: trema anche Napoli; Terremoto, scossa magnitudo 4.4 a Campi Flegrei avvertita in tutti i quartieri di Napoli.

Forte scossa di terremoto poco dopo l'alba a Napoli. Il sisma di magnitudo 4.4 è stato registrato alle 5.51, avvertito anche nei comuni dell'area flegrea e occidentale. Oggi scuole chiuse a Bacoli #ANSA x.com

Scossa di terremoto oggi nel Lazio, trema la terra in provincia di Latina: epicentro a Priverno, magnitudo di 2Una scossa di terremoto si è verificata in provincia di Latina nella mattinata di oggi, domenica 24 maggio 2026. La scossa è stata registrata alle ore 8.41 di oggi ed è di magnitudo ML 2. L'epicentro ... fanpage.it

Dynamax Registeel Solo , AoE: Zap Cannon/Focus Blast, 2 Helpers, No Weather Boost, No Adventure Effect reddit

Terremoto oggi a Macerata, scossa nella notte di magnitudo 3,6 con epicentro a FiordimonteLa scossa di terremoto avvertita poco dopo le due di notte a 5 chilometri dal comune nella provincia marchigiana: diverse le segnalazioni sui social, il ... fanpage.it