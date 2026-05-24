Terni oltre 50 anni totali di carcere per il blitz antidroga Amazzone | pioggia di condanne per la rete dello spaccio

Nel blitz antidroga “Amazzone” dello scorso giugno, oltre 50 anni di carcere sono stati inflitti a diversi imputati. Le condanne sono il risultato di un’indagine della squadra Mobile di Terni, coordinata da un pubblico ministero. Le sentenze sono state emesse quasi un anno dopo l’operazione, che ha portato all’arresto di numerosi sospetti coinvolti nello spaccio di droga.

A quasi un anno dal blitz antidroga “Amazzone” del giugno 2025, arrivano le prime condanne per l’inchiesta della squadra Mobile di Terni coordinata dal pm Giorgio Panucci. Il giudice per l’udienza preliminare Francesco Maria Vincenzoni ha emesso quattordici sentenze nei confronti degli imputati. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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