Il Tribunale di Bari ha condannato dieci persone coinvolte in un’organizzazione dedita allo spaccio di droga tra il capoluogo e l’area di Sannicandro. Le sentenze, emesse dopo il processo, prevedono pene fino a otto anni di reclusione. L’operazione ha portato allo smantellamento della rete di traffico di sostanze illecite, con l’intervento delle forze dell’ordine che hanno eseguito le condanne.

Il Tribunale di Bari ha sancito la fine delle attività illecite di un gruppo organizzato che gestiva i flussi di stupefacenti tra il capoluogo e l’area di Sannicandro. Davanti alla giudice Isabella Valeria Valenzi, concluso il rito abbreviato, sono state pronunciate dieci condanne per spaccio e detenzione di sostanze proibite, con pene che oscillano tra un anno e quattro mesi fino al massimo di otto anni e quattro mesi di reclusione. L’architettura del traffico tra Bari e la provincia. Le indagini coordinate dal pubblico ministero Fabio Buquicchio hanno permesso di smantellare una struttura gerarchica capace di muovere hashish, cocaina e marijuana lungo un asse strategico che collegava la città di Bari al comune di Sannicandro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, smantellata la rete di spaccio: 10 condanne fino a 8 anni

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