Terni reunion dopo cinquantatré anni dei diplomati 1973 della 5B dell’istituto geometri

A Terni, gli ex studenti della classe 5B dell’Istituto per Geometri del 1973 si sono riuniti dopo 53 anni per una serata dedicata ai ricordi e ai momenti condivisi. L’appuntamento ha visto la partecipazione di molti diplomati, che hanno rivissuto vecchi tempi e scambiato emozioni, ritrovando volti e storie di un passato ormai lontano.

A distanza di 53 anni dal diploma, gli ex studenti della classe 5B dell’Istituto per Geometri di Terni si sono ritrovati per una serata all’insegna dei ricordi e dell’amicizia. Un appuntamento molto atteso che ha riportato alla memoria gli anni della giovinezza trascorsi tra i banchi di scuola. Tra aneddoti, sorrisi e racconti del passato, i diplomati del 1973 hanno rievocato episodi e momenti che hanno segnato il loro percorso scolastico. A rendere l’incontro ancora più speciale è stata la presenza del professor Elio Procacci, che non ha voluto mancare all’appuntamento con i suoi ex studenti, regalando anche qualche simpatica “reprimenda” in perfetto stile d’aula. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Articoli correlati La 5B della Nullo Baldini si ritrova dopo 50 anniA distanza di mezzo secolo dall‘ultimo suono della campanella, gli ex alunni della 5B della scuola elementare Nullo Baldini di Ravenna si sono... Della Valle confermato presidente dell’Ordine dei Geometri di Caserta con il 97% dei votiAniello Della Valle è stato riconfermato per la seconda volta consecutiva Presidente dell’Ordine dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di...