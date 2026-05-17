Quando ad Agrigento il rugby era un simbolo della città | la storica Miraglia si ritrova dopo 40 anni

A Agrigento, negli anni ’80, il rugby rappresentava molto più di uno sport: era un elemento fondamentale dell’identità della città e un motivo di orgoglio locale. Dopo circa quarant’anni, la storica società Miraglia si riunisce di nuovo, riportando in auge le radici di quella tradizione sportiva che aveva coinvolto diverse generazioni di cittadini. La manifestazione segna il ritorno di un capitolo importante della scena sportiva agrigentina, legato a un passato in cui il rugby era un simbolo di appartenenza e passione condivisa.

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