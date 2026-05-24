Tra la mezzanotte del 23 maggio e le prime ore del 24 maggio, un uomo ha tentato di togliersi la vita nel parcheggio dello stabilimento Amazon a Torrazza Piemonte. L’individuo è stato trovato con gravi ustioni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato la persona in ospedale per le cure. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze del gesto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il gesto nel cuore della notte. Questa notte, tra il 23 e il 24 maggio, intorno alla mezzanotte, si è verificato un grave episodio nel parcheggio dello stabilimento di Amazon a Torrazza Piemonte, in provincia di Torino. Un uomo di 36 anni, residente a Chivasso, si sarebbe dato fuoco in circostanze ancora al vaglio delle autorità. L’allarme è scattato immediatamente nell’area industriale. Le condizioni dell’uomo e i soccorsi. Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari della Croce Rossa di Chivasso insieme all’équipe del 118. Vista la gravità della situazione, è stato richiesto l’intervento dell’ elisoccorso, che ha trasportato d’urgenza il paziente al Centro Traumatologico Ortopedico (CTO) di Torino. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tentato suicidio nel parcheggio dello stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte: uomo gravemente ustionato

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