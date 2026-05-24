Allarme allo stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte per il gesto di un uomo | ricoverato al Cto in gravi condizioni

Da torinotoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella notte tra il 23 e il 24 maggio 2026, un uomo di 36 anni è stato trovato intento a tentare di darsi fuoco vicino allo stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte. Dopo l'intervento delle forze dell'ordine e dei soccorsi, è stato trasportato in codice rosso al Cto. La persona ha riportato gravi ferite e si trova sotto osservazione. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’accaduto.

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Allarme allo stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte nella notte tra ieri e oggi, 24 maggio 2026. Un uomo di 36 anni, residente a Chivasso, ha tentato di darsi fuoco nei pressi dell’edificio. Dai primi accertamenti, sembra che il gesto sia dovuto a questioni sentimentali con una donna che. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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