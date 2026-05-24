Allarme allo stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte per il gesto di un uomo | ricoverato al Cto in gravi condizioni

Notizia in breve

Nella notte tra il 23 e il 24 maggio 2026, un uomo di 36 anni è stato trovato intento a tentare di darsi fuoco vicino allo stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte. Dopo l'intervento delle forze dell'ordine e dei soccorsi, è stato trasportato in codice rosso al Cto. La persona ha riportato gravi ferite e si trova sotto osservazione. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’accaduto.