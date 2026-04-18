Calciomercato Lazio clamoroso retroscena per i biancocelesti! Lotito aveva in pugno Olise | tutti i dettagli

Durante il calciomercato, la Lazio aveva manifestato interesse per il giocatore Olise e sembrava vicina a concludere l’accordo. Tuttavia, l’operazione non è andata a buon fine e il trasferimento non è stato completato. Il presidente della società aveva in mano tutte le trattative, ma qualcosa ha impedito la finalizzazione dell’affare. La squadra si trova ora con un rimpianto legato a questa opportunità sfumata.

Tonali svela: «Dopo la mia squalifica ho cambiato tutto con i social media, anche il mio modo di vivere fuori dal campo. Sul mercato.» Calciomercato Juve: piano Bernardo Silva attivato! Presentato il progetto per convincerlo a trasferirsi a Torino, spicca l’ingaggio fuori parametri Conferenza stampa Allegri: «Domani è una partita importante, bisogna tornare alla vittoria. Ci vuole una partita di squadra. Sulla classifica.» Manninger raccontato dal suo agente Franco Granello: «Mi sembra così assurdo, non potevo crederci.La Juve era nel...🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Lazio, clamoroso retroscena per i biancocelesti! Lotito aveva in pugno Olise: tutti i dettagli Notizie correlate Calciomercato Juve, spunta il retroscena: Spalletti ha bloccato una cessione a gennaio! Tutti i dettagliCalciomercato Juve, spunta il retroscena: Spalletti ha bloccato una cessione a gennaio! Tutti i dettagli Calciomercato Milan, i rossoneri provano il... Leggi anche: Mercato Milan, che occasione sfumata! Maldini aveva puntato Olise nel 2021. Il retroscena sul mancato trasferimento Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Muriqi fa sognare il Mallorca: il retroscena legato alla Lazio; Lichtsteiner: Potevo andare all'Inter, rifiutai per amore della Juventus; La Lazio aveva preso Olise. Il clamoroso retroscena sul gioiello del Bayern; Calciomercato Lazio | Lotito stava prendendo Olise! Il retroscena. Calciomercato Lazio | Lotito stava prendendo Olise! Il retroscenaCALCIOMERCATO LAZIO - È stato svelato un retroscena di calciomercato clamoroso. Ai microfoni di Sportium, l'esperto di mercato Nicolò Schira ha rivelato alcuni dettagli su ... lalaziosiamonoi.it Makinwa alla Lazio? Ecco il retroscena: Fu pagato molto più del dovutoIl libro di Rino Foschi – Il mago del calciomercato – parla anche un ... msn.com https://www.laziochannel.it/2026/04/calciomercato-lazio-addio-gila-la-polemica-che-infiamma-i-tifosi-biancocelesti/utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook - facebook.com facebook