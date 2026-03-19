Isaksen crescita continua e possibili prospettive di cessione | la strategia del duo Lotito Fabiani per il talento della Lazio

La Lazio continua a puntare su Gustav Isaksen, l’esterno danese che quest’anno ha acquisito un ruolo sempre più importante nella squadra. La società sta valutando le possibilità di cessione del giocatore e riflette sulle strategie di mercato, mentre il duo Lotito Fabiani segue da vicino la crescita del talento danese e le eventuali opportunità di vendita.

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