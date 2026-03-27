In alcune aree di Milano, Firenze e Bologna, il prezzo di un box auto può raggiungere quello di un piccolo monolocale. Tuttavia, i box auto offrono un ritorno economico superiore rispetto alle case in molte di queste zone. Questa tendenza evidenzia come il mercato immobiliare legato ai parcheggi stia assumendo un ruolo sempre più rilevante nelle città italiane.

Quanto può guadagnare chi ha a disposizione un posto per auto. Cosa bisogna considerare prima di investire per non incorrere in brutte sorprese. Le spese "nascoste" che vanno sempre calcolate. L'app per cercare i garage in vendita nei quartieri. Cosa abbiamo scoperto Dossier è la sezione di inchieste esclusive in abbonamento di Today.it. Se vuoi leggere direttamente questo articolo clicca più sotto. Se, prima di abbonarti e sostenere il nostro lavoro, vuoi visitare la copertina di Dossier Today.it clicca qui. Pochi metri quadrati, spesso nascosti sotto terra o nei cortili, stanno diventando uno degli investimenti immobiliari più redditizi del momento. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Il business dei box auto: ecco dove rendono più delle case

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