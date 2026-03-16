Maccarese moto da cross dove nidificano le tartarughe | l' evento che ha fatto infuriare gli ambientalisti

A Maccarese è stata allestita una pista di 1200 metri negli arenili, dove si è tenuta l’ultima edizione dei Campionati internazionali d’Italia Supermarecross. La pista presenta solchi, dislivelli e rettilinei ed è stata costruita in una zona dove nidificano le tartarughe. La realizzazione ha suscitato proteste da parte degli ambientalisti.

Realtà come il Fondo ambiente italiano e la Lipu hanno contestato l'area scelta per le recenti gare di "motomarecross": si trova nelle vicinanze di siti d'importanza naturalistica Solchi, dislivelli e rettilinei. Una pista di 1200 metri è stata realizzata negli arenili di Maccarese dove si è svolta l’ultima edizione dei “Campionati internazionali d’Italia Supermarecross”. Un appuntamento per gli appassionati di motocross che, però, ha fatto storcere il naso a realtà come Italia Nostra del Litorale romano, la Lipu, Marelibero e il Fondo per l’ambiente italiano (FAI). Per le associazioni quello che è andato in scena nel comune di Fiumicino è stato un “evento estremamente impattante per il litorale” anche in considerazione del fatto che la spiaggia confina con aree di pregio naturalistico. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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