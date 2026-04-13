Taranto strisce blu in Città Vecchia | al via i lavori per la sosta a pagamento

A Taranto sono iniziati i lavori per introdurre le strisce blu in alcune zone della Città Vecchia. L’intervento riguarda la riorganizzazione delle aree di sosta, con l’obiettivo di regolamentare i parcheggi e migliorare la gestione del traffico. L’operazione, annunciata da tempo, coinvolge diverse strade della zona storica e comporta l’installazione di segnaletica specifica per i parcheggi a pagamento.

Tarantini Time Quotidiano Parte a Taranto l’intervento di riorganizzazione della sosta nella Città Vecchia. In attuazione della delibera di Giunta Comunale n. 27 del 5 febbraio 2026, Kyma Mobilità ha avviato i lavori per la realizzazione della segnaletica orizzontale, con l’introduzione delle strisce blu nelle principali vie e piazze del centro storico. Il piano prevede la trasformazione degli attuali stalli gratuiti in parcheggi a pagamento, con l’obiettivo di migliorare la gestione degli spazi e favorire una maggiore rotazione dei veicoli. Le aree interessate includono Via Garibaldi, Via Cariati, Largo Maria D’Enghien, Piazza Fontana, Piazza Sant’Eligio e Via De Tullio.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Taranto, strisce blu in Città Vecchia: al via i lavori per la sosta a pagamento Strisce blu senza sosta. A Fano aumentano i parcheggi a pagamentoStamattina scattano i nuovi parcheggi a pagamento in tre importanti vie a ridosso del centro: le vie Giulio Cesare, Mura Augustee e Nino Bixio. Strisce blu in via Spirola e via Calvi, la raccolta firme dei residenti: "No ai parcheggi a pagamento dopo i tagli al lungolago"Negli ultimi mesi la città ha già subito una significativa riduzione dei posti auto, con l'eliminazione di circa 80 parcheggi nell'area del lungolago...