Taranto al via la riqualificazione delle aree archeologiche della Città Vecchia

A partire dai primi giorni di giugno, prenderanno il via i lavori di riqualificazione e valorizzazione delle aree archeologiche della Città Vecchia di Taranto. Questa operazione interessa le zone storiche della città, con l’obiettivo di migliorare e recuperare gli spazi pubblici legati al patrimonio archeologico locale. La decisione riguarda interventi di restauro e di sistemazione dell’area, finalizzati a preservare il patrimonio storico e a rendere più fruibili le zone interessate.

Tarantini Time Quotidiano Partiranno nei primi giorni di giugno i lavori per la riqualificazione e valorizzazione delle aree archeologiche della Città Vecchia di Taranto. L’intervento, finanziato nell’ambito del Contratto istituzionale di sviluppo, è stato aggiudicato a febbraio 2026 e interesserà alcuni dei siti più significativi dell’Isola Madre. Ad annunciarlo è il deputato di Fratelli d’Italia e commissario unico del CIS Taranto Dario Iaia. “Si tratta di un passo fondamentale per la restituzione alla piena fruizione di tesori nascosti che raccontano la millenaria storia della nostra città. L’avvio dei cantieri a partire dai primi giorni di giugno segna l’inizio di una nuova fase per la Città Vecchia”.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Taranto, al via la riqualificazione delle aree archeologiche della Città Vecchia Notizie correlate Taranto: riqualificazione aree archeologiche, aggiudicata la gara. Iaia (FdI): “Un altro passo fondamentale per la valorizzazione del nostro patrimonio culturaleÈ stata aggiudicata la gara per il cruciale intervento di "riqualificazione e valorizzazione delle aree archeologiche del Comune di Taranto nella... Taranto, strisce blu in Città Vecchia: al via i lavori per la sosta a pagamentoTarantini Time QuotidianoParte a Taranto l’intervento di riorganizzazione della sosta nella Città Vecchia. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Città Vecchia, polemica strisce blu: Solo un modo per fare cassa; Taranto, strisce blu in Città Vecchia: al via i lavori per la sosta a pagamento; Città vecchia, una giornata tra turismo e identità con il Touring Club; Taranto, strisce blu in Città Vecchia. Ipogei nella Città vecchia a Taranto: affidati i lavori di restauroInvitalia affida i lavori per la riqualificazione degli Ipogei della Città Vecchia. E si compie così un passo importante per la valorizzazione del patrimonio storico comunale. In particolare, nei ... lagazzettadelmezzogiorno.it Taranto, in Città Vecchia cambiano i parcheggi ma la sosta è un rebusPer ora i lavori hanno interessato via Garibaldi e la piazzetta davanti alla parrocchia di San Giuseppe. In seguito toccherà anche a via di Mezzo ... lagazzettadelmezzogiorno.it Taranto, Iaia (CIS): lavori aree archeologiche Città Vecchia al via a giugno - facebook.com facebook Oggi, come responsabile del CIS Taranto, sono felice di annunciare tre importanti interventi nel cuore della Città Vecchia. Un passo concreto per rendere questo luogo sempre più fruibile, accogliente e valorizzato, non solo per chi viene a visitarlo, ma soprattu x.com