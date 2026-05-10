Il Taranto va alla fase nazionale playoff Calcio Eccellenza pugliese | superato il Canosa

Il Taranto ha ottenuto la qualificazione alla fase nazionale dei playoff di calcio grazie alla vittoria per 2-0 contro il Canosa nella finale regionale di Eccellenza pugliese. La partita si è conclusa con un gol di Loiodice all'inizio e un altro di Losavio nel finale. La sfida si è giocata allo stadio locale, con il Taranto che ha mantenuto il vantaggio fino al termine.

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