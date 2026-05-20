Sport due ori per la Scuola Taekwondo Salerno ai Campionati Interregionali
Il fine settimana del 16 e 17 maggio ha visto la partecipazione della ASD Scuola Taekwondo Salerno ai Campionati Interregionali di Combattimento, tenutisi presso il palazzetto dello sport di Giugliano in Campania. La squadra ha conquistato due medaglie d'oro durante la competizione, che ha visto la presenza di atleti provenienti da diverse regioni italiane. L'evento è stato organizzato dal Comitato Regionale FITA Campania, attirando appassionati e praticanti da tutta Italia.
Due medaglie d'oro per la ASD Scuola Taekwondo Salerno ai Campionati Interregionali di Combattimento disputati il 16 e 17 maggio al palazzetto dello sport di Giugliano in Campania, competizione organizzata dal Comitato Regionale FITA Campania con atleti provenienti da tutta Italia. A conquistare. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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