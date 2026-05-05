Taekwondo ai Campionati interregionali la Pennetta Rosa ancora sul podio

A Brindisi, durante i Campionati interregionali di Taekwondo, la squadra “Pennetta Rosa” ha ottenuto risultati significativi. Quattro atleti e il direttore tecnico, Cosimo Spinelli, cintura nera 9° Dan, hanno partecipato alle competizioni nelle categorie “Forme”, “Individuali”, “All Star” e “Parataekwondo”. La squadra si è distinta conquistando un podio, confermando la presenza attiva nel panorama regionale di questa disciplina.

BRINDISI - Nuovo importantissimo traguardo per il direttore tecnico della “Pennetta Rosa” associazione sportiva dilettantistica Taekwondo, Cosimo Spinelli cintura nera 9° Dan e quattro suoi atleti ai Campionati interregionali “Forme” riservati alle categorie: Individuali, All Star, Parataekwondo.🔗 Leggi su Brindisireport.it Campionati Italiani Under 21 – Rosse – Master 2025 – DAY 1 CAMPO 7 Notizie correlate La Ginnastica Petrarca sul podio dei campionati interregionali di ritmicaArezzo,16 marzo 2026 – La Ginnastica Petrarca sul podio dei campionati interregionali di ritmica. Campionati Interregionali di Combattimento: nuove medaglie per la "ASD Scuola TaeKwonDo Salerno"La ASD Scuola TaeKwonDo Salerno del Maestro Francesco Rocciola vince con i propri atleti ai Campionati Interregionali di Combattimento in scena il 18... Una raccolta di contenuti Taekwondo, la Pennetta Rosa domina ai Campionati Interregionali: cinque medaglie e Spinelli leggendaAncora un grande risultato per la Pennetta Rosa Associazione Sportiva Dilettantistica Taekwondo, protagonista ai Campionati Interregionali Forme disputati nel weekend al PalaErcole di Policoro, in ... brindisisera.it Ad Ancona il campionato interregionale taekwondoCome ogni anno torna il Campionato Interregionale Marche di Taekwondo specialità combattimento. L’appuntamento si terrà al Pala Prometeo Estra Liano Rossini in Ancona sabato 10 e domenica 11 maggio, ... ilrestodelcarlino.it