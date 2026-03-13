Oggi l’Assemblea Capitolina ha approvato ufficialmente il progetto dello Stadio della Roma a Pietralata, segnando una svolta definitiva per il futuro urbanistico e sportivo della città. La decisione rappresenta un momento chiave nel percorso di realizzazione dell’opera, che coinvolge amministrazione e vari attori istituzionali. La delibera è passata senza ulteriori passaggi formali, rendendo definitiva la volontà di avviare i lavori.

Nella giornata di oggi, il cuore istituzionale di Roma ha impresso una svolta irreversibile al destino urbanistico e sportivo della Capitale. Con una maggioranza schiacciante di 39 voti favorevoli, l’Assemblea Capitolina ha dato il via libera definitivo alla delibera sul Piano di fattibilità tecnica ed economica (Pfte) per il nuovo impianto dell’ As Roma nell’area di Pietralata. Il voto ha visto una convergenza trasversale che ha unito la maggioranza a forze d’opposizione come Lega, Forza Italia, Azione e Noi Moderati, mentre si è registrata l’astensione di Fratelli d’Italia e la non partecipazione al voto del Movimento 5 Stelle. Si chiude così l’impasse burocratica, aprendo la strada a un investimento interamente privato che promette di ridefinire lo skyline e l’economia del quadrante est della città. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Pietralata, il dado è tratto: l’Assemblea Capitolina approva lo Stadio della Roma

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