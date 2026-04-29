Grottammare squalo in difficoltà tra gli scogli | salvato dalla Guardia Costiera

Il 29 aprile 2026, lungo la costa marchigiana, un esemplare di verdesca di circa due metri è rimasto intrappolato tra gli scogli a Grottammare. La Guardia Costiera è intervenuta per liberarlo, portando a termine un salvataggio delicato. L’animale è stato quindi rimesso in mare. L’intervento si è svolto nel pomeriggio e ha coinvolto le forze di sicurezza locali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un salvataggio delicato lungo la costa marchigiana. Nel pomeriggio di oggi, 29 aprile 2026, un esemplare di verdesca lungo circa due metri è stato tratto in salvo dopo essere rimasto intrappolato tra gli scogli a Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno. L’intervento tempestivo della Guardia Costiera ha evitato conseguenze gravi per l’animale. Le cause dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, lo squalo si sarebbe trovato in difficoltà mentre era impegnato nella ricerca di cibo vicino alla riva, finendo accidentalmente bloccato tra le rocce. La situazione ha richiesto un’azione rapida e coordinata per garantire la sua sopravvivenza.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Grottammare, squalo in difficoltà tra gli scogli: salvato dalla Guardia Costiera Notizie correlate Maxi sequestro a Capo Milazzo, 38 chili di droga nascosti tra gli scogli: scoperta della Guardia CostieraDurante un servizio di vigilanza ambientale alle Tre Pietracce rinvenuta una borsa sigillata contenente 350 panetti. Rocciatori in difficoltà, salvati dalla Guardia costieraSi erano arrampicati sulla falesia della Montagna spaccata di Gaeta, ma a un certo punto si sono trovati in difficoltà, senza poter più proseguire la... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Squalo si incastra tra gli scogli a Grottammare: lo salva la Guardia Costiera. Grottammare, squalo intrappolato salvato da Guardia costieraUna verdesca di circa due metri è stata liberata dalla guardia costiera dopo essere rimasta intrappolata tra gli scogli a Grottammare, nell’Ascolano. L’animale, specie innocua e protetta, era in diffi ... tg24.sky.it Squalo si incastra tra gli scogli a Grottammare: lo salva la Guardia CostieraGROTTAMMARE - Una pinna nera a pochi metri dalla riva. L’allarme è scattato in tarda mattinata a Grottammare con alcuni bagnanti che hanno avvistato una verdesca nel tratto di mare davanti alle scogli ... veratv.it