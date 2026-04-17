Peschereccio alla deriva rischia di schiantarsi contro gli scogli la guardia costiera evita il peggio

Lo scorso 15 aprile, un peschereccio che si trovava al largo di Pace ha subito un'avaria ai motori, mettendo a rischio la stabilità della nave. Dopo aver perso il controllo, la imbarcazione si è trovata alla deriva in prossimità degli scogli. La guardia costiera è intervenuta tempestivamente, riuscendo a evitare che il peschereccio si schiantasse contro le rocce.

Momenti di paura lo scorso 15 aprile per l'equipaggio di un peschereccio. La barca ha accusato un'avaria ai motori mentre navigava al largo di Pace. Il guasto ha compromesso la capacità di manovra con il rischio di un impatto contro la scogliera.Ricevuta la segnalazione di emergenza la macchina.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Peschereccio rischia di affondare al porto, intervento della guardia costieraL'equipaggio di una motovedetta ha estratto l'acqua dal natante con una pompa barellabile. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Peschereccio alla deriva rischia di schiantarsi contro gli scogli, la guardia costiera evita il peggio. Peschereccio alla deriva a Pace. Intervento lampo evita l’impatto sugli scogliMomenti di apprensione in mare davanti la zona di Pace, a Messina, dove un peschereccio di circa 25 metri è rimasto improvvisamente in avaria, perdendo la capacità di manovra e finendo alla deriva. a ... 98zero.com Messina, peschereccio in avaria rischia lo schianto sugli scogli a Pace: salvato in extremisUn grave incidente marittimo è stato sventato mercoledì scorso nelle acque antistanti la località Pace, dove un peschereccio di circa 25 metri ha rischiato ... messina.gazzettadelsud.it