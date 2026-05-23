Sub troppo preparati per immergersi senza filo d' Arianna I dubbi dell' esperto sulla tragica immersione alla Maldive

Notizia in breve

Due elementi sollevano dubbi sulla tragedia dei sub italiani alle Maldive: il filo di Arianna non è stato ritrovato e le bombole usate per l’immersione ricreativa sono state trovate oltre i 30 metri di profondità. L’esperto ha sottolineato che i sub erano troppo preparati per immergersi senza il filo di sicurezza. La mancanza di tracce del filo e l’uso di bombole non conformi alle immersioni profonde indicano possibili anomalie nelle procedure di sicurezza.