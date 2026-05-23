Sub troppo preparati per immergersi senza filo d' Arianna I dubbi dell' esperto sulla tragica immersione alla Maldive
Due elementi sollevano dubbi sulla tragedia dei sub italiani alle Maldive: il filo di Arianna non è stato ritrovato e le bombole usate per l’immersione ricreativa sono state trovate oltre i 30 metri di profondità. L’esperto ha sottolineato che i sub erano troppo preparati per immergersi senza il filo di sicurezza. La mancanza di tracce del filo e l’uso di bombole non conformi alle immersioni profonde indicano possibili anomalie nelle procedure di sicurezza.
Roma, 23 maggio 2026 – "Ci sono almeno due elementi che non tornano nella tragedia dei sub italiani morti alle Maldive, il mancato ritrovamento del filo di Arianna e le bombole da immersione ricreativa utilizzate per scendere oltre i 30 metri di profondità". Enzo Spina, milanese di 66 anni, di cui 30 passati alle Maldive, dove gestisce 3 centri diving, ripassa mentalmente quanto accaduto alla biologa e docente universitaria Monica Montefalcone, alla figlia Giorgia Sommacal, alla ricercatrice Muriel Oddenino, al neolaureato Federico Gualtieri, e al capobarca Gianluca Benedetti, e sottolinea che ci sono ancora molti aspetti da chiarire. https:www. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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