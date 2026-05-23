Maldive mistero nella grotta | dubbi su bombole e filo di Arianna

Notizia in breve

Un sub è morto in una grotta delle Maldive, dove l’attrezzatura trovata non era idonea alla profondità raggiunta. La camera, mai mappata prima, ha sollevato dubbi su come fosse stato possibile entrarvi. Sono in corso indagini sulla compatibilità delle bombole con la profondità e su eventuali errori nelle procedure di immersione. La scoperta ha portato a verifiche tecniche e analisi sull’attrezzatura usata dai sub coinvolti.