Maldive mistero nella grotta | dubbi su bombole e filo di Arianna
Un sub è morto in una grotta delle Maldive, dove l’attrezzatura trovata non era idonea alla profondità raggiunta. La camera, mai mappata prima, ha sollevato dubbi su come fosse stato possibile entrarvi. Sono in corso indagini sulla compatibilità delle bombole con la profondità e su eventuali errori nelle procedure di immersione. La scoperta ha portato a verifiche tecniche e analisi sull’attrezzatura usata dai sub coinvolti.
? Punti chiave Perché l'attrezzatura usata dai sub non era adatta alla profondità raggiunta?. Come è stato possibile entrare in una camera mai mappata prima?. Cosa ha causato la scomparsa del filo di Arianna durante l'immersione?. Perché i soccorritori finlandesi hanno usato tecnologie diverse dal gruppo italiano?.? In Breve Bombole da 12-15 litri usate oltre i 30 metri di profondità.. Assenza del filo di Arianna nel cunicolo della terza camera.. Soccorritori finlandesi impiegano scooter Quantum per coprire 500-900 metri.. Indagini su superamento limiti di profondità stabiliti dal governo maldiviano.. Cinque sub italiani perdono la vita alle Maldive dopo essersi addentrati in una terza camera di una grotta mai esplorata prima, superando i limiti di profondità e utilizzando attrezzature inadeguate per l’immersione. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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