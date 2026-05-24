Stretto di Hormuz nucleare e tregua anche in Libano | cosa c’è nella bozza di accordo Usa-Iran L’annuncio e la frenata | su cosa resta la trattativa

Washington e Teheran sarebbero vicini a firmare un accordo che congelerebbe le tensioni nel Golfo per 60 giorni, con possibilità di proroga. La bozza di intesa include anche un possibile accordo sul nucleare e una tregua in Libano. Secondo fonti statunitensi, l’accordo si basa su un memorandum che potrebbe essere firmato a breve, ma le trattative sono ancora in corso e non ci sono conferme ufficiali.

Washington e Teheran sarebbero a un passo dalla firma di un memorandum d’intesa che, stando alle indiscrezioni rilanciate da Axios e attribuite a un funzionario statunitense, congelerebbe la guerra nel Golfo per 60 giorni, con possibilità di proroga se entrambe le parti sono d’accordo. Il testo, secondo le ricostruzioni del Corriere della Sera di Giuseppe Sarcina, sarebbe in realtà una paginetta sintetica costruita attorno a due pilastri: uno è la riapertura dello Stretto di Hormuz, l’altro è una finestra per negoziare in due mesi su tutto il resto. Donald Trump, dal suo social «Truth», ha già anticipato che «c’è un accordo sulle linee generali, Hormuz sarà riaperto», mentre la Casa Bianca conta di limare le ultime divergenze in giornata. 🔗 Leggi su Open.online

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