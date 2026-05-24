Strapapà grande partecipazione all' open day dell' Asp tra sport e prevenzione

Notizia in breve

Questa mattina a Villa Florio si è svolto l’Open Day della prevenzione organizzato dall’Asp, in concomitanza con la Strapapà, la corsa podistica dedicata ai bambini e ai genitori. L’evento ha visto una partecipazione numerosa di cittadini, che hanno usufruito di servizi e iniziative legate alla prevenzione sanitaria. L’attività si è svolta nel contesto della manifestazione sportiva, coinvolgendo famiglie e bambini presenti all’evento.