Strapapà grande partecipazione all' open day dell' Asp tra sport e prevenzione
Questa mattina a Villa Florio si è svolto l’Open Day della prevenzione organizzato dall’Asp, in concomitanza con la Strapapà, la corsa podistica dedicata ai bambini e ai genitori. L’evento ha visto una partecipazione numerosa di cittadini, che hanno usufruito di servizi e iniziative legate alla prevenzione sanitaria. L’attività si è svolta nel contesto della manifestazione sportiva, coinvolgendo famiglie e bambini presenti all’evento.
Grande partecipazione questa mattina a Villa Florio per l’Open Day della prevenzione organizzato dall’Asp in occasione della Strapapà, la manifestazione podistica dedicata ai più piccoli e ai loro genitori.Per tutta la mattinata i gazebo dell’Azienda sanitaria sono stati punto di riferimento per. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Notizie e thread social correlati
A Castelbuono boom di partecipazione agli open day dell'Asp: fatti oltre 400 screening gratuitiA Castelbuono si sono svolti gli open day dell'Asp di Palermo, durante i quali sono stati effettuati oltre 400 screening gratuiti.
Prevenzione oncologica e vaccino Hpv, open day dell’Asp in quattro città della provinciaL’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento organizza un open day in quattro città della provincia nelle giornate del 10 e 12 marzo, dedicato alla...
Si parla di: StraPapà Palermo 2026, decima edizione con oltre 5000 iscritti; Camera di Commercio Palermo Enna: infopoint digitale presenti a Strapapà 2026 e congresso Acoi.
Grande partecipazione all'Ortea Palace Hotel Sicily per Winelist Italia on tour-Ortigia: protagonisti 25 tra i migliori sommelier di Sicilia e CalabriaSi è conclusa con grande partecipazione la tappa siciliana di Wine List Italia on Tour-Ortigia, ospitata all’Ortea Palace Hotel Sicily, Autograph Collection. Un appuntamento che ha riunito 25 tra i ... ilgiornale.it