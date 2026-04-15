A Castelbuono boom di partecipazione agli open day dell' Asp | fatti oltre 400 screening gratuiti

A Castelbuono si sono svolti gli open day dell'Asp di Palermo, durante i quali sono stati effettuati oltre 400 screening gratuiti. Nel fine settimana, l'iniziativa si è spostata a Lampedusa, con due appuntamenti dedicati alla prevenzione e all'informazione sulla salute. L’evento ha coinvolto numerose persone, offrendo servizi sanitari senza costi e momenti di confronto tra cittadini e operatori.

L’open day itinerante della prevenzione dell’Asp di Palermo fa tappa nel fine settimana a Lampedusa con un doppio appuntamento che unisce prevenzione e informazione. Da venerdì 17 a domenica 19 aprile l’isola ospiterà nei locali del Poliambulatorio di contrada Grecale lo screening day, con.🔗 Leggi su Palermotoday.it Open day della prevenzione, 457 prestazioni a piazza Danisinni per gli screening dell'AspLa prevenzione itinerante dell’Asp di Palermo ha incontrato la comunità del quartiere Danisinni, che ha risposto con 457 prestazioni complessive in... Prevenzione al femminile con l'Asp: in pochi giorni oltre 400 prestazioni tra vaccini, screening ed esamiRegistrata una grande partecipazione all’iniziativa culminerà domenica 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna.