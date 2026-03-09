Prevenzione oncologica e vaccino Hpv open day dell’Asp in quattro città della provincia

L’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento organizza un open day in quattro città della provincia nelle giornate del 10 e 12 marzo, dedicato alla prevenzione oncologica e alla vaccinazione contro il Papilloma virus. L’evento mira a coinvolgere la popolazione, offrendo la possibilità di accedere facilmente ai servizi di prevenzione e sensibilizzando sull’importanza della tutela della salute.

Martedì e giovedì pomeriggio apertura straordinaria dei centri vaccinali ad Agrigento, Canicattì, Licata e Sciacca con informazioni anche sugli screening Due giornate dedicate alla prevenzione oncologica e alla vaccinazione contro il Papilloma virus. L’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento promuove un open day il 10 e il 12 marzo con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e favorire l’accesso alla vaccinazione anti Hpv. L’iniziativa rientra nelle attività del Dipartimento di prevenzione – Uoc servizio epidemiologia e del Centro gestionale screening e prevede aperture straordinarie dei centri vaccinali dalle 15 alle 17. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

