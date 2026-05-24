stramontignoso 2026 foto e classifica della terza edizione

Notizia in breve

La terza edizione di Stramontignoso 2026 si è conclusa il 24 maggio a Montignoso, in provincia di Massa-Carrara. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi atleti e sportivi, con una classifica finale pubblicata nelle ore successive. La gara ha attirato pubblico e concorrenti da diverse regioni, e sono stati condivisi foto e risultati sui social e sui canali ufficiali dell’evento. La manifestazione si è svolta su più percorsi e distanze, con premi assegnati ai primi classificati.