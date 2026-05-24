Stramontignoso 2026 foto e classifica della terza edizione
La terza edizione di Stramontignoso 2026 si è conclusa il 24 maggio a Montignoso, in provincia di Massa-Carrara. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi atleti e sportivi, con una classifica finale pubblicata nelle ore successive. La gara ha attirato pubblico e concorrenti da diverse regioni, e sono stati condivisi foto e risultati sui social e sui canali ufficiali dell’evento. La manifestazione si è svolta su più percorsi e distanze, con premi assegnati ai primi classificati.
Montignoso (Massa-Carrara), 24 maggio 2026 – Torna a lasciare il segno la terza edizione della StraMontignoso, organizzata dalla Asd Polisportiva Azzano, manifestazione che richiama storia, tradizione e prestigio di una gara che, grazie ai fratelli Filippone, ha rappresentato per anni uno degli appuntamenti più importanti del panorama podistico della zona. Evento sotto l’egida Uisp con il patrocinio del Comune di Montignoso. Un percorso di 10 chilometri interamente su asfalto, reso selettivo dai 218 metri di dislivello, ha accolto circa 300 competitivi ai quali si sono aggiunti altrettanti partecipanti alla camminata ludico motoria, confermando la crescita di una manifestazione ormai capace di attirare atleti, appassionati e pubblico delle grandi occasioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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