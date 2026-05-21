La terza edizione della StraMontignoso

Sabato 23 maggio si svolgerà a Montignoso la terza edizione della StraMontignoso, una manifestazione podistica organizzata dalla Asd Polisportiva Azzano con il sostegno della Uisp e il patrocinio del Comune. La corsa, che si terrà nel centro cittadino, vede coinvolti numerosi partecipanti provenienti da diverse zone della regione. La manifestazione prevede un percorso che attraversa le strade principali del paese e si rivolge a atleti di diverse età e livelli di esperienza.

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Montignoso (Massa-Carrara), 21 maggio 2026 – Sabato 23 maggio torna a Montignoso la StraMontignoso, manifestazione podistica organizzata dalla Asd Polisportiva Azzano sotto l’egida della Uisp con il patrocinio del Comune di Montignoso. La gara, giunta alla sua terza edizione, richiama la tradizione podistica di una zona che grazie ai fratelli Filippone ha vissuto pagine importanti della corsa su strada toscana. Un evento che riprende in parte il fascino ed il percorso di quelle storiche competizioni che per anni hanno rappresentato uno degli appuntamenti più sentiti del calendario locale. La prova competitiva si svilupperà su un percorso interamente asfaltato di 10 chilometri con un dislivello complessivo di 218 metri, tracciato che unirà velocità e continui cambi di ritmo in uno scenario tipicamente apuano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La terza edizione della StraMontignoso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Al via la terza edizione della mostra “Perché Donna” a Foiano della ChianaArezzo, 5 marzo 2026 – L’arte torna protagonista a Foiano della Chiana con la terza edizione di Perché Donna, la mostra d’arte contemporanea dedicata... Ambasciatori della cultura e dell'identità siciliana: a Partinico la terza edizione della manifestazioneIn un’epoca caratterizzata da profondi mutamenti sociali e culturali, in cui il rischio di perdita delle radici identitarie si accompagna a fenomeni...